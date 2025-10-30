Azzannato da un cane all' altezza del cuore | anziano in ospedale per la profonda ferita - VIDEO

Paura questa mattina nel parco Mascagna al Vomero dove una persona anziana è stata azzannata al petto da un cane. Subito soccorso da altre persone che hanno assistito alla scena, per l'anziano - con problemi cardiaci - è stato necessario il trasporto in ospedale per la profonda ferita subita. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

