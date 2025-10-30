Azione presenta proposta di legge per rafforzare rapporti tra grandi e piccole imprese

Il 29 ottobre 2025 alla Camera dei deputati è stata depositata la proposta di legge a prima firma dell'onorevole Fabrizio Benzoni, segretario regionale di Azione Lombardia, volta a riformare e semplificare i rapporti tra imprese fornitrici e imprese clienti, in particolare tra le piccole e medie. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

