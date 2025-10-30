AZ Picerno–Cavese Girone C ven 31 ottobre ore 16 | 30 | preview completa chiavi tattiche e pronostico

Derby lucano-campano ad alta intensità al Curcio: AZ Picerno e Cavese arrivano alla sfida con identità chiare e complementari. I rossoblù di casa cercano verticalità pulita, gestione palla nelle catene laterali e traversoni sul secondo palo; gli aquilotti puntano su compattezza, recupero palla in zona media e ripartenze corte per colpire lo spazio. Calcio d’inizio: venerdì 31 ottobre, ore 16:30 Stadio: Donato Curcio (Picerno) Stato di forma (in sintesi). AZ Picerno — Fase propositiva: costruzione dal basso con terzino dentro al campo a creare superiorità, mezzala alta tra le linee e attacco dell’area con almeno 4 uomini. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - AZ Picerno–Cavese (Girone C), ven 31 ottobre ore 16:30: preview completa, chiavi tattiche e pronostico

