Avrei potuto uccidere qualcuno o me stesso Ero alla guida della mia auto totalmente ubriaco Poi ho chiesto aiuto | Anthony Hopkins e il passato da alcolizzato

Esattamente 50 anni fa l’attore premio Oscar Anthony Hopkins ha detto basta all’alcol e si è reso conto che avrebbe dovuto cambiare il corso della sua vita. Lo ha raccontato lo stesso Hopkins durante una chiacchierata al podcast The Interview del New York Times. La consapevolezza è arrivata il 29 dicembre 1975 ed è lo stesso attore a raccontare: “Ero completamente ubriaco e guidavo la mia auto qui in California, senza sapere dove stavo andando. Avrei potuto uccidere qualcuno. O me stesso, cosa che all’epoca non mi importava nemmeno”. Da quel momento il buio e il risveglio in una stanza d’albergo in Arizona e non ricordarsi più nulla. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

