Avengers | Doomsday uno sguardo dettagliato con spoiler all' armatura del Dottor Destino di Robert Downey Jr
Un'immagine promozionale di Avengers: Doomsday ad alta qualità rivelerebbe importanti dettagli sull'armatura del villain Marvel interpretato da Robert Downey Jr. Se le voci che danno il debutto del trailer di Avengers: Doomsday prima della proiezione di Avatar: Fuoco e Cenere verranno confermate, finalmente il pubblico potrà ammirare il Dottor Destino di Robert Downey Jr. in azione. Per il momento dobbiamo accontentarci di una nuova immagine promozionale che mostra in dettaglio l'armatura di Destino (spoiler compresi). La foto di Victor Von Doom era già circolata in passato, dopo essere stata mostrata al Disney 2026 Merchandise Expo in Cina a settembre, ma la nuova immagine in alta definizione fornisce nuovi intriganti dettagli sul personaggio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
