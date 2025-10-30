Avengers | Doomsday una promo art rivela un’anteprima in HD di Dottor Destino

Si dice che il primo trailer di Avengers: Doomsday verrà proiettato prima di Avatar: Fuoco e Cenere questo dicembre. Se così fosse, potremmo finalmente avere un’idea più chiara di cosa aspettarci dal Dottor Destino interpretato da Robert Downey Jr., il nuovo grande cattivo della Saga del Multiverso (e sostituto di Kang). All’inizio di quest’anno sono apparse alcune immagini promozionali ufficiali di Victor Von Doom interpretato da Downey. Ora sono ricomparse, però questa volta in full HD ( la si può vedere qui ). La preoccupazione maggiore dei fan quando la star di Avengers: Endgame è stata scelta per il ruolo era che il Doom dell’ MCU sarebbe stato una variante di Tony Stark. 🔗 Leggi su Cinefilos.it