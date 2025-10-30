Avellino-Reggiana undicesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per l’undicesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Gli irpini devono invertire la rotta dopo un periodo negativo, mentre gli emiliani vedono la possibilità di issarsi nelle zone alte della classifica. Avellino-Reggiana si giocherà sabato 1 novembre 2025 alle ore 12.30 presso lo stadio Partenio. AVELLINO-REGGIANA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli irpini sembrano aver trovato un pò di ossigeno dopo il pareggio strappato a Pescara, seguito alle due sconfitte che avevano scosso l’ambiente. Adesso la squadra di Biancolino va in cerca di stabilità per mantenersi nelle posizioni di metà classifica con vista playoff. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
