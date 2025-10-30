Avellino memoria e giustizia mancate | l’albero per Nunziante Scibelli tra retorica e indifferenza

Oggi ad Avellino si pianta un albero, come ogni anno, per ricordare Nunziante Scibelli. Un albero, come se fosse sufficiente a fare giustizia per una vita stroncata nel fiore degli anni. Quello che resta di lui, il suo nome e il suo sangue, è un ricordo sbiadito che, anno dopo anno, tenta di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it