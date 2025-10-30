Avellino batte Bergamo | vittoria di carattere ma la crescita è ancora a metà
Tempo di lettura: 2 minuti Il Gruppo Lombardi Avellino Basket torna al successo nel turno infrasettimanale superando il Blu Basket Bergamo 94-82. Una vittoria importante per la classifica e per il morale, arrivata al termine di una gara solida ma non priva di sbavature. Gli uomini di coach Maurizio Buscaglia, privi di Giovanni Pini (alapivot out per motivi personali), hanno mostrato buoni segnali di compattezza, dominando a rimbalzo (49 contro 28) e portando cinque giocatori in doppia cifra, ma restano evidenti alcune lacune difensive. Avellino parte forte e chiude il primo quarto avanti 22-17, trascinata dall’esperienza di Zerini e dalla concretezza di Dell’Agnello. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Scopri altri approfondimenti
Segnali di continuità per la Crifo Wines Ruvo, che batte Avellino 74-67 e centra la seconda vittoria consecutiva nel campionato di A2. Vai su Facebook
Con una solida prova corale, Avellino batte Bergamo e ritrova il sorriso - Torna al successo il Gruppo Lombardi Avellino Basket, che, nel turno infrasettimanale valido per l'ottava giornata del campionato di Serie A2, ha superato ... basketinside.com scrive
Avellino Basket, Costi: «Ora conta solo reagire. Contro Bergamo sarà una battaglia» - Archiviata la sconfitta contro Crifo Wines Ruvo di Puglia, in casa Avellino Basket è tempo di guardare avanti. Lo riporta orticalab.it
L’Avellino Basket ospita la rivelazione Bergamo: sfida d’alta intensità al Pala Del Mauro - Dopo la sconfitta esterna contro Ruvo di Puglia l’Avellino Basket torna davanti al proprio pubblico con la voglia di riscatto. Secondo orticalab.it