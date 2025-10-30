Avellino batte Bergamo | vittoria di carattere ma la crescita è ancora a metà

Anteprima24.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Il Gruppo Lombardi Avellino Basket torna al successo nel turno infrasettimanale superando il Blu Basket Bergamo 94-82. Una vittoria importante per la classifica e per il morale, arrivata al termine di una gara solida ma non priva di sbavature. Gli uomini di coach Maurizio Buscaglia, privi di Giovanni Pini (alapivot out per motivi personali), hanno mostrato buoni segnali di compattezza, dominando a rimbalzo (49 contro 28) e portando cinque giocatori in doppia cifra, ma restano evidenti alcune lacune difensive. Avellino parte forte e chiude il primo quarto avanti 22-17, trascinata dall’esperienza di Zerini e dalla concretezza di Dell’Agnello. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

avellino batte bergamo vittoria di carattere ma la crescita 232 ancora a met224

© Anteprima24.it - Avellino batte Bergamo: vittoria di carattere, ma la crescita è ancora a metà

Scopri altri approfondimenti

avellino batte bergamo vittoriaCon una solida prova corale, Avellino batte Bergamo e ritrova il sorriso - Torna al successo il Gruppo Lombardi Avellino Basket, che, nel turno infrasettimanale valido per l'ottava giornata del campionato di Serie A2, ha superato ... basketinside.com scrive

avellino batte bergamo vittoriaAvellino Basket, Costi: «Ora conta solo reagire. Contro Bergamo sarà una battaglia» - Archiviata la sconfitta contro Crifo Wines Ruvo di Puglia, in casa Avellino Basket è tempo di guardare avanti. Lo riporta orticalab.it

avellino batte bergamo vittoriaL’Avellino Basket ospita la rivelazione Bergamo: sfida d’alta intensità al Pala Del Mauro - Dopo la sconfitta esterna contro Ruvo di Puglia l’Avellino Basket torna davanti al proprio pubblico con la voglia di riscatto. Secondo orticalab.it

Cerca Video su questo argomento: Avellino Batte Bergamo Vittoria