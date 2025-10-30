Avellino batte Bergamo | vittoria di carattere ma la crescita è ancora a metà

Tempo di lettura: 2 minuti Il Gruppo Lombardi Avellino Basket torna al successo nel turno infrasettimanale superando il Blu Basket Bergamo 94-82. Una vittoria importante per la classifica e per il morale, arrivata al termine di una gara solida ma non priva di sbavature. Gli uomini di coach Maurizio Buscaglia, privi di Giovanni Pini (alapivot out per motivi personali), hanno mostrato buoni segnali di compattezza, dominando a rimbalzo (49 contro 28) e portando cinque giocatori in doppia cifra, ma restano evidenti alcune lacune difensive. Avellino parte forte e chiude il primo quarto avanti 22-17, trascinata dall’esperienza di Zerini e dalla concretezza di Dell’Agnello. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

