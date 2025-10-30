All’ Abbé-Deschamps si affrontano due squadre con obiettivi diversi ma un bisogno comune: fare punti. L’ Auxerre punta su compattezza e transizioni rapide per massimizzare il fattore campo; il Marsiglia cerca continuità e maturità gestionale dopo settimane di alti e bassi, con più possesso e pressing organizzato. Stato di forma e identità di gioco. Auxerre: blocco medio-basso, linee strette fra difesa e centrocampo, ricerca dell’ampiezza in uscita e attacchi diretti sulla punta. Pericolosa su palle inattive e seconde palle.. Marsiglia: costruzione dal basso con rotazioni codificate, catene laterali molto coinvolte e trequarti che si muove tra le linee. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Auxerre–Marsiglia, preview: chiavi tattiche, probabili XI e pronostico