Autunno in tavola | piatti caldi e profumi di stagione al girarrosto

Tra castagne, patate e aromi di rosmarino: il gusto autentico dell’autunno napoletano. Con l’arrivo dell’autunno, la cucina si trasforma: i colori diventano più intensi, i profumi più avvolgenti e i piatti più caldi e sostanziosi. È la stagione perfetta per riscoprire il piacere della tavola, dove ogni ricetta racconta la genuinità dei prodotti della terra. Da Girarrosto & Gastronomia La Lanterna, l’autunno è sinonimo di sapori tradizionali e comfort food: arrosti succulenti, contorni dorati e profumi che riempiono la cucina. Il ritorno dei piatti caldi. Nelle giornate più fresche, niente scalda il cuore come un pollo arrosto appena sfornato o un maialino al girarrosto cotto lentamente fino a raggiungere quella crosticina croccante che fa venire l’acquolina in bocca. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

