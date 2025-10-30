Stando a quanto comunicato nelle scorse ore dal Computer Emergency Response Team dell'Agenzia per l'Italia Digitale (Cert-Agid), è in corso una massiccia campagna di smishing veicolata attraverso dei messaggi in cui i truffatori sfruttano il nome di Autostrade per l'Italia. Nel testo si fa riferimento al presunto mancato pagamento di un pedaggio per spingere l'obiettivo di turno a saldare il suo debito nella pagina web dedicata. Ovviamente il denaro inviato finirà direttamente nelle tasche dei cybercriminali che hanno organizzato la truffa, ma non solo: a rischio, infatti, sono anche i dati della carta inseriti dalla vittima sul portale online. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Autostrade, occhio alla truffa del pedaggio non pagato: a cosa stare attenti