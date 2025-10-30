Autostrada chiusa Colonne di fumo nero e fiamme altissime | tutto bloccato Chilometri di coda

Un incendio di vaste proporzioni è scoppiato nella tarda mattinata di giovedì, sorprendendo automobilisti e viaggiatori in transito. Le fiamme, altissime e visibili a grande distanza, hanno in pochi minuti avvolto un’area adiacente a una struttura autostradale, generando momenti di panico tra chi si trovava nei paraggi. Alcuni testimoni raccontano di aver sentito un forte boato seguito da un denso fumo nero che ha oscurato il cielo. >> “Convocati in procura”. Garlasco, mossa a sorpresa dei giudici: cosa sta succedendo Dalle prime ricostruzioni, sembra che a innescare il rogo sia stato un mezzo pesante carico di materiali infiammabili. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

News recenti che potrebbero piacerti

È successo tra Civitanova e Porto Recanati nel tardo pomeriggio. Sulla strada sparsi anche chiodi a tre punte, l’autostrada è stata chiusa - facebook.com Vai su Facebook

Incendio al casello di Brescia Sud, fumo e fiamme sulla A21: chiusa l’autostrada - Un mezzo pesante con un carico di gomma ha preso fuoco mentre stava uscendo, rimanendo bloccato sotto la tettoia: l’incendio ha quindi intaccato l’intera struttura. Si legge su ilgiorno.it

Incendio al casello di Brescia Sud, chiusa l'A21: fiamme forse partite da un camion carico di gomme - Un violento incendio è divampato al casello autostradale di Brescia Sud, lungo l'A21 che collega Torino a Brescia. msn.com scrive

Incendio al casello dell’autostrada: fiamme altissime e colonna di fumo visibile per chilometri - Fiamme e paura al casello di Brescia Sud dell’autostrada A21: un vasto incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 30 ottobre, le cui origini sono ancora in fase di accertamento. Riporta bresciatoday.it