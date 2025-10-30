Autostrada A11 | Van sfonda il guard rail a Lucca e si ribalta Ferito l’autista Traffico bloccato verso Pisa

Il personale VVF, insieme al personale sanitario, ha recuperato il ferito il quale è stato trasportato in ospedale. Sul posto anche l'ambulanza della Croce Verde di Lucca, automedica di Lucca, la polizia stradale con due pattuglie e il personale di Autostrade. Al momento il traffico è bloccato in direzione Pisa L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

