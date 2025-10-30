Automobilista intrappolata nel sottopasso allagato | la aiutano due cittadini Paura a Borgo a Buggiano

Momenti di paura nella mattina di giovedì 30 ottobre, durante i momenti clou dell'ondata di maltempo che ha colpito anche la Valdinievole. A Borgo a Buggiano una donna è stata salvata in un sottopasso: era in'auto quando è stata sorpresa dall'acqua. Due cittadini l'hanno aiutata ad uscire e a salvarsi.

