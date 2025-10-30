Autobus devastato da un incendio a Roma fiamme partite da un monopattino | Ecco perché è vietato portarli a bordo – Il video

La scintilla che ha ridotto in cenere un autobus a Roma è partito da un passeggero che sempre più spesso si vede sui mezzi pubblici, un monopattino elettrico. Al momento non risultano feriti tra i passeggeri, ma l’azienda ha avviato un’indagine sull’accaduto. Secondo la policy dell’azienda dei trasporti romani, infatti, non è possibile portare a bordo degli autobus dei mezzi con motore elettrico. Le fiamme dal monopattino, poi l’incendio del bus. Il mezzo, della linea 557, si è incendiato quando si trovava a piazza Cardinali, a Tor Pignattara. Lì il monopattino elettrico, evidentemente per un malfunzionamento elettronico nel suo motore, ha iniziato a prendere fuoco. 🔗 Leggi su Open.online

