Autobus Atac in fiamme a Roma paura a Tor Pignattara

Lidentita.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rogo sarebbe divampato a causa di un monopattino elettrico a bordo L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

autobus atac in fiamme a roma paura a tor pignattara

© Lidentita.it - Autobus Atac in fiamme a Roma, paura a Tor Pignattara

Argomenti simili trattati di recente

autobus atac fiamme romaAutobus a fuoco a Torpignattare: per Atac le fiamme sono partite da un monopattino che era a bordo - Incendio sulla linea 557, Atac: "Fiamme da un monopattino elettrico a bordo" ... Lo riporta fanpage.it

autobus atac fiamme romaRoma, incendio su un bus in zona Torpignattara: il mezzo Atac completamente avvolto dalle fiamme. Il video - Il mezzo della linea 557, per cause da accertare, è stato completamente avvolto dalle fiamme. Come scrive tg.la7.it

autobus atac fiamme romaIncendio a Torpignattara, bus a fuoco. Atac: "Fiamme sprigionate da un monopattino a bordo" - Il rogo, per cause in corso di accertamento, è divampato poco prima delle 13 di giovedì 30 ottobre all'altezza di piazza Giu ... romatoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Autobus Atac Fiamme Roma