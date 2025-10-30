Autobus a fuoco a Torpignattare | per Atac le fiamme sono partite da un monopattino che era a bordo
Bus a fuoco a Roma, in zona Torpignattara. Incendio sulla linea 557, Atac: "Fiamme da un monopattino elettrico a bordo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Incendio a Torpignattara: bus Atac avvolto dalle fiamme - Il rogo, per cause in corso di accertamento, è divampato poco prima delle 13 di giovedì 30 ottobre all'altezza di piazza Giu ... Lo riporta romatoday.it
Autobus avvolto dalle fiamme a Torpignattara: nessun ferito. Danneggiate due auto - Paura a Torpignattara intorno alle 13 quando un autobus Atac è andato a fuoco all'altezza di piazza Giuseppe Cardinali. Si legge su msn.com
Paura a Torpignattara: prima l’esplosione poi l’intervento per domare le fiamme su un bus (VIDEO) - Momenti di panico nella tarda mattinata di oggi, giovedì 30 ottobre, per un’esplosione avvenuta a Torpignattara dove un autobus è stato avvolto in pochi istanti dalle fiamme. Secondo msn.com