Autoarticolato sfreccia in autostrada a 156 chilometri orari

Romatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sfrecciava in autostrada a 156 chilometri. L'autista di un autoarticolato, scoperto dalla polizia stradale di Roma nord durante un controllo al casello autostradale di Guidonia, provincia nord est della Capitale.Pneumatici diversiSin da subito i poliziotti hanno notato alcune anomalie, e in. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Tir lanciato a tutta velocità: fermato a Roma Nord, viaggiava a 156 km/h - Procedeva come se fosse un’auto sportiva, zigzagando tra le corsie e mantenendo un’andatura insolitamente sostenuta per un mezzo pesante. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Autoarticolato Sfreccia Autostrada 156