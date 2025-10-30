Autoarticolato sfreccia in autostrada a 156 chilometri orari
Sfrecciava in autostrada a 156 chilometri. L'autista di un autoarticolato, scoperto dalla polizia stradale di Roma nord durante un controllo al casello autostradale di Guidonia, provincia nord est della Capitale.Pneumatici diversiSin da subito i poliziotti hanno notato alcune anomalie, e in. 🔗 Leggi su Romatoday.it
