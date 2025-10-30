Auto si ribalta nei pressi della rotonda ferito un uomo
Incidente questa sera, giovedì 30 ottobre, alle porte di Arezzo. Un'auto che viaggiava lungo la Sr71 in direzione Valdichiana, si è ribaltata nei pressi della rotonda di Rigutino. La vettura si è adagiata sul margine della carreggiata. Sul posto è accorsa un'ambulanza della Croce Bianca. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
