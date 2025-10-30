Auto scassinate nella notte | Quattro individui incappucciati in giro per il paese

Udinetoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Preoccupazione crescente tra i residenti dell'area vicino al lagozzo di Cavazzo, nello specifico Cavazzo Carnico e Avasinis, distanti circa 13 chilometri. Sui social sono state fatte alcune segnalazioni di furti e tentativi di scasso alle auto parcheggiate, creando un rapido passaparola. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

auto scassinate notte quattroAuto scassinate nella notte: “Quattro individui incappucciati in giro per il paese” - Nel giro di poche ore, due segnalazioni sui social hanno denunciato tentativi di furto e danni alle auto parchegg ... Si legge su udinetoday.it

auto scassinate notte quattroAuto fuori strada nella notte a Cocquio Trevisago, feriti tre giovani - COCQUIO TREVISAGO – Momenti di paura nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre, quando un’auto con a bordo tre giovanissimi è finita fuori strada in via Milano, nel tratto che conduce verso la ... Come scrive laprovinciadivarese.it

Cerca Video su questo argomento: Auto Scassinate Notte Quattro