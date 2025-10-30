Auto scassinate nella notte | Quattro individui incappucciati in giro per il paese

Preoccupazione crescente tra i residenti dell'area vicino al lagozzo di Cavazzo, nello specifico Cavazzo Carnico e Avasinis, distanti circa 13 chilometri. Sui social sono state fatte alcune segnalazioni di furti e tentativi di scasso alle auto parcheggiate, creando un rapido passaparola. 🔗 Leggi su Udinetoday.it