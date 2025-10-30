Auto rubata nel giardino di casa la proprietaria | Aiutatemi a ritrovarla
Sono entrati nel giardino di casa e le hanno rubato la macchina. È successo in via Vistorta, in comune di Sacile, dove una Smart è stata presa dai ladri. A dare l'allarme sui social la proprietaria Sonia Brugnera, che ha chiesto aiuto per ritrovare la sua macchina, che non passa inosservata. “Il. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Altre letture consigliate
⭕️ AL DANNO ANCHE LA BEFFA ⭕️ Rubata a Foggia l'auto del candidato escluso - facebook.com Vai su Facebook
Ladri in casa per la quarta volta: spariti gioielli d'oro. La vittima: «Ero alla processione con la mia compagna». Rubate anche due auto in zona - La domanda appare legittima dopo quanto accaduto nella serata di martedì intorno all'ora di ... Come scrive ilgazzettino.it
Attentato a Sigfrido Ranucci, artificieri controllano un'auto rubata trovata vicino a casa del giornalista VIDEO - Sono in corso le verifiche su un'auto che risulterebbe rubata e che è stata trovata nei pressi dell'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci, a Pomezia, ... Segnala ilgazzettino.it
Auto impazzita si ribalta nel giardino di una casa: fermata da un albero - Spettacolare incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, in val Sarentino: la conducente ha perso il controllo della macchina che è "volata" sotto strada (foto VvFf Sarentino) ... Come scrive altoadige.it