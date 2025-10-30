Auto rubata nel giardino di casa la proprietaria | Aiutatemi a ritrovarla

Pordenonetoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono entrati nel giardino di casa e le hanno rubato la macchina. È successo in via Vistorta, in comune di Sacile, dove una Smart è stata presa dai ladri. A dare l'allarme sui social la proprietaria Sonia Brugnera, che ha chiesto aiuto per ritrovare la sua macchina, che non passa inosservata. “Il. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

