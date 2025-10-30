Auto premium in garanzia ferma in officina da quattro mesi tra computer bloccato e finestrini che si aprono da soli

Un’auto di lusso, nuova, appena uscita dal concessionario, si trasforma in un “fermacarte di design” e sparisce nei meandri di un’officina autorizzata per oltre quattro mesi. È la vicenda paradossale, ma non isolata, che sta vivendo un consumatore umbro e che ha spinto l’Unione nazionale. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Approfondisci con queste news

Bici, auto, camion: migliorare la sicurezza stradale grazie alla realtà virtuale ?CONTENUTO PREMIUM Vai su Facebook

Auto precipita e si ferma contro un albero, due feriti a Moena - Due anziani di 93 e 94 anni di Milano, marito e moglie, sono stati trasportati all'ospedale di Cavalese dopo un incidente stradale che si è verificato verso le 15. Secondo ansa.it

Auto non si ferma all'alt, due carabinieri feriti in un inseguimento - Un inseguimento tra un'auto dei carabinieri e una vettura che non si è fermata all'alt è avvenuto oggi tra Nocera Inferiore e Pagani, nel Salernitano. Scrive rainews.it

Auto non si ferma all'alt dei Carabinieri e rompe una tubazione: fuga di gas a Isernia - Intervento dei Vigili del fuoco ieri sera a Isernia, in via Ponzio, per riparare i guasti causati da un un automobilista. Secondo rainews.it