Auto l’allarme Acea | In Europa mancano chip

30 ott 2025

L’industria automobilistica europea rischia "una interruzione della produzione a causa del blocco della fornitura di microchip, essenziali per l’attività". Così Acea, l’Associazione Europea dei Costruttori di Automobili, lancia l’allarme, sottolineando la crescente preoccupazione per "l’imminente interruzione della produzione automobilistica europea a causa del blocco della fornitura di microchip fondamentali per la produzione". Il settore sta attualmente attingendo alle scorte di riserva, spiegano dall’Acea, "ma le forniture stanno rapidamente diminuendo". Come cartina tornasole, l’associazione cita un sondaggio interno condotto tra i membri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

