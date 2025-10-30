Auto l’allarme Acea | In Europa mancano chip
L’industria automobilistica europea rischia "una interruzione della produzione a causa del blocco della fornitura di microchip, essenziali per l’attività". Così Acea, l’Associazione Europea dei Costruttori di Automobili, lancia l’allarme, sottolineando la crescente preoccupazione per "l’imminente interruzione della produzione automobilistica europea a causa del blocco della fornitura di microchip fondamentali per la produzione". Il settore sta attualmente attingendo alle scorte di riserva, spiegano dall’Acea, "ma le forniture stanno rapidamente diminuendo". Come cartina tornasole, l’associazione cita un sondaggio interno condotto tra i membri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Altre letture consigliate
Crisi dei microchip, l’allarme di Acea: l’industria dell’auto europea rischia lo stop Vai su Facebook
Furti parziali d’auto: allarme in Lombardia, ecco i modelli e i componenti più a rischio https://ift.tt/DrCgGyZ - X Vai su X
Auto, l’allarme Acea: "In Europa mancano chip" - L’industria automobilistica europea rischia "una interruzione della produzione a causa del blocco della fornitura di microchip, essenziali per l’attività". Come scrive quotidiano.net
Auto, allarme costruttori: “Mancano i microchip fabbriche a rischio stop” - La Commissione cerca una soluzione tra Olanda e Cina sul caso Nexperia. Scrive repubblica.it
Auto, allerta in Europa: «Mancano chip dalla Cina, rischio stop produzione e impennata prezzi» - L'industria automobilistica europea rischia «una interruzione della produzione a causa del blocco della fornitura di microchip, essenziali per l'attività» delle ... Secondo ilmessaggero.it