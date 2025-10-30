Auto in crisi senza Nexperia mancano i microchip | la Cina blocca l’Europa

L’ Acea, l’associazione europea dei produttori di auto, ha dichiarato che entro pochi giorni le scorte di chip dei maggiori gruppi dell’automotive europeo finiranno. Questo potrebbe causare un blocco della produzione in tutto il continente, Italia inclusa, in un momento in cui il mercato si sta lentamente riprendendo da anni molto complicati. Il problema è nato lo scorso 13 ottobre, quando il governo dei Paesi Bassi ha preso il controllo di Nexperia, succursale europea della società cinese Wingtech e principale fornitore di chip dell’automotive europeo. Da allora i flussi di semiconduttori dalla Cina si sono interrotti per ritorsione e i produttori di auto sono entrati in crisi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

