Auto in crisi senza Nexperia mancano i microchip | la Cina blocca l’Europa
L’ Acea, l’associazione europea dei produttori di auto, ha dichiarato che entro pochi giorni le scorte di chip dei maggiori gruppi dell’automotive europeo finiranno. Questo potrebbe causare un blocco della produzione in tutto il continente, Italia inclusa, in un momento in cui il mercato si sta lentamente riprendendo da anni molto complicati. Il problema è nato lo scorso 13 ottobre, quando il governo dei Paesi Bassi ha preso il controllo di Nexperia, succursale europea della società cinese Wingtech e principale fornitore di chip dell’automotive europeo. Da allora i flussi di semiconduttori dalla Cina si sono interrotti per ritorsione e i produttori di auto sono entrati in crisi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Crisi dei microchip, l’allarme di Acea: l’industria dell’auto europea rischia lo stop - facebook.com Vai su Facebook
Auto nuove in risalita nel Bresciano: il lusso non conosce crisi - X Vai su X
Crisi chip Nexperia: l’auto europea a rischio stop - Il blocco all’export dei chip Nexperia dalla Cina svuota le scorte: senza una soluzione rapida, i primi fermi di produzione nell’automotive sono imminenti. Come scrive affaritaliani.it
Crisi dei chip, l’industria dell’auto europea rischia di fermare linee di produzione - Dallo scontro politico tra Olanda e Pechino, la crisi dei chip per le auto che mette a rischio la produzione europea di veicoli. Segnala rinnovabili.it
“Mancano i chip, lo stop alla produzione è imminente”: le fabbriche europee di auto vicine al collasso - Sangiuliano scrive al “garante” amico di partito: "Caro Agostino, nessun favore". Scrive ilfattoquotidiano.it