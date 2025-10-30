Auto fuori strada nella notte due feriti
Incidente nella notte tra il 29 e il 30 ottobre intorno alle 3.30 in località La Chiusa tra Cadeo e Chiavenna Landi. Un’auto con a bordo due uomini è uscita di strada improvvisamente e si è ribaltata nel campo. Immediati sono scattati i soccorsi, giunti sul posto con l’auto infermieristica del. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
