Auto di bracciante agricolo 33enne a fuoco durante la notte | avviate le indagini

Agrigentonotizie.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Notte di fuoco a Canicattì. A bruciare, durante la notte, è stata la Volkswagen Golf utilizzata da un bracciante agricolo trentatreenne. Delle indagini, dopo essere accorsi sul posto, si stanno già occupando i poliziotti del commissariato cittadino. Inferno di fuoco e fumo a Canicattì. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

