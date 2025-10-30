Auto di bracciante agricolo 33enne a fuoco durante la notte | avviate le indagini

Notte di fuoco a Canicattì. A bruciare, durante la notte, è stata la Volkswagen Golf utilizzata da un bracciante agricolo trentatreenne. Delle indagini, dopo essere accorsi sul posto, si stanno già occupando i poliziotti del commissariato cittadino. Inferno di fuoco e fumo a Canicattì. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

