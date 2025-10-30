Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago | feriti 5 giovani due sono in gravi condizioni
Cassano Magnago (Varese), 30 ottobre 2025 – Schianto nella notte sulle strade di Cassano Magnago, con cinque ragazzi feriti due dei quali sono in gravi condizioni. L’incidente si è verificato alle due di notte in via Buffoni. A bordo dell’auto – non ci sono stati altri veicoli coinvolti – c’erano 5 giovani di età compresa tra i 15 e i 22 anni. Parabiago, travolto e ucciso dal treno mentre passeggia con il cane Cos’è successo . La dinamica precisa dello schianto è al vaglio dei carabinieri: per il momento di certo c’è che il ragazzo che si trovava al volante ha perso il controllo del veicolo, ed è andato a schiantarsi contro una recinzione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
