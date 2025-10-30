Auto contro bus nel Veronese morta una donna
(Adnkronos) – Una donna straniera di circa 55 anni è morta nel primo pomeriggio di oggi in un incidente frontale tra la sua auto, una Smart, e un autobus di linea dell'Azienda trasporti di Verona. L'incidente mortale è accaduto a Vigasio (Verona) e sulle cause sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri e della . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Approfondisci con queste news
I Carabinieri di Caprino Veronese hanno fermato l’uomo dopo un servizio di perlustrazione: droga già confezionata e bilancino nascosti in un marsupio a bordo dell’auto. #veronanetwork - facebook.com Vai su Facebook
Auto contro bus nel Veronese, morta una donna - (Adnkronos) – Una donna straniera di circa 55 anni è morta nel primo pomeriggio di oggi in un incidente frontale tra la sua auto, una Smart, e un autobus di linea dell’Azienda trasporti di Verona. Lo riporta msn.com
Frontale bus-auto, morta una donna - Una donna è morta in uno contro frontale con un'auto a Vigasio (Verona). Riporta msn.com
Paura vicino Treviso, auto contro un bus con 50 studenti - Il bus a quell'ora era pieno di studenti, una cinquantina, saliti sulla linea che parte da San Donà di Piave (Venezia) alle 6. Segnala ansa.it