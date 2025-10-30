Auto cannibalizzata abbandonata in strada a Torino Barriera di Milano è caccia alla banda di ladri

Torinotoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'auto Alfa Stelvio è stata ritrovata, completamente cannibalizzata, abbandonata nella prima mattinata di oggi, giovedì 30 ottobre 2025, in via Martorelli a Torino, in prossimità dell'incrocio con corso Vercelli. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale, i cui agenti hanno. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

auto cannibalizzata abbandonata stradaAuto cannibalizzata abbandonata in strada a Torino Barriera di Milano, è caccia alla banda di ladri - Un'auto Alfa Stelvio è stata ritrovata, completamente cannibalizzata, abbandonata nella prima mattinata di oggi, giovedì 30 ottobre 2025, in via Martorelli a Torino, in prossimità dell'incrocio con co ... Scrive torinotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Auto Cannibalizzata Abbandonata Strada