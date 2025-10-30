Autista positivo all’alcol niente gita Il giudice di pace annulla il verbale

CIVITANOVA Niente gita scolastica perché l’ autista del pullman era risultato positivo allalcol test. I suoi avvocati però, convinti dell’innocenza dell’uomo, fanno ricorso e il giudice di pace annulla il verbale: "L’autista non aveva assolutamente assunto alcolici". Il controllo era avvenuto i primi di aprile, quando un autista, che avrebbe dovuto guidare un autobus per portare una comitiva di studenti della scuola media Annibal Caro di Civitanova ad una gita, era stato controllato dai carabinieri e sottoposto al test dell’etilometro. Il controllo era avvenuto poco prima della partenza del mezzo, quando tutti i ragazzi erano già stati accompagnati dai genitori ed erano pronti per partire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

