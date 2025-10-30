Autista positivo all’alcol niente gita Il giudice di pace annulla il verbale
CIVITANOVA Niente gita scolastica perché l’ autista del pullman era risultato positivo all’ alcol test. I suoi avvocati però, convinti dell’innocenza dell’uomo, fanno ricorso e il giudice di pace annulla il verbale: "L’autista non aveva assolutamente assunto alcolici". Il controllo era avvenuto i primi di aprile, quando un autista, che avrebbe dovuto guidare un autobus per portare una comitiva di studenti della scuola media Annibal Caro di Civitanova ad una gita, era stato controllato dai carabinieri e sottoposto al test dell’etilometro. Il controllo era avvenuto poco prima della partenza del mezzo, quando tutti i ragazzi erano già stati accompagnati dai genitori ed erano pronti per partire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Auto giù dal ponte in Gallura, conducente positivo all'alcoltest. Il giovane è indagato per omicidio stradale $ANSA - X Vai su X
- ’ ` L’U.S. Avellino 1912, accogliendo l’input positivo giunto dalla propria tifoseria con un comunicato diramato nella giornata di ieri, rende noto che a partire dalla gara Avellino – Spezia il Vai su Facebook
Autista positivo all’alcol, niente gita. Il giudice di pace annulla il verbale - Da subito l’uomo si è difeso negando di aver bevuto. Si legge su msn.com
Autista senza patente e positivo all’alcol test - È pronto per guidare l’autobus che porterà in gita gli studenti ma gli agenti della polizia stradale lo trovano sprovvisto di patente e positivo all’alcol test. ilrestodelcarlino.it scrive
Gita scolastica finita in tragedia, chiesto l'arresto dell'autista dello scuolabus: «Era al telefono quando tamponò il camion» - La Procura della Repubblica di Como ha chiesto l'arresto di Francesco Pagano, l'autista del pullman carico di bambini che il 19 maggio scorso tamponò un camion che lo precedeva sull'autostrada ... Si legge su unionesarda.it