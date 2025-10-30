CIVITANOVA Niente gita scolastica perché l’ autista del pullman era risultato positivo all’ alcol test. I suoi avvocati però, convinti dell’innocenza dell’uomo, fanno ricorso e il giudice di pace annulla il verbale: "L’autista non aveva assolutamente assunto alcolici". Il controllo era avvenuto i primi di aprile, quando un autista, che avrebbe dovuto guidare un autobus per portare una comitiva di studenti della scuola media Annibal Caro di Civitanova ad una gita, era stato controllato dai carabinieri e sottoposto al test dell’etilometro. Il controllo era avvenuto poco prima della partenza del mezzo, quando tutti i ragazzi erano già stati accompagnati dai genitori ed erano pronti per partire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Autista positivo all’alcol, niente gita. Il giudice di pace annulla il verbale