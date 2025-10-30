Auteri bacchetta il Benevento | La Coppa era un nostro obiettivo persi tutti i duelli
Tempo di lettura: 2 minuti Dopo il netto ko di Giugliano che ha posto fine al cammino della Strega in Coppa Italia, a fine gara non ci gira intorno mister Auteri facendo totale autocritica per un ko indiscutibile contro un avversario che ha vinto quasi tutti i duelli. E’ questo il cruccio del tecnico del Benevento che a caldo non riesce a spiegarsi i motivi di una debacle simile. Queste le sue parole in sala stampa: SCELTE – “Io non ho schierato un Benevento 2. Quelli che sono scesi in campo a mio parere erano competitivi. Poi abbiamo perso tutti i duelli contro i loro difensori ed in tutte le zone del campo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
