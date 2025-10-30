Australia donna di 80 anni in crociera dimenticata su un’isola muore dopo la partenza della nave La figlia | Una vera e propria mancanza di attenzione

Vanityfair.it | 30 ott 2025

Suzanne Rees stava partecipando alla prima tappa di una costosissima crociera di 60 giorni, partita da Cairns. Durante un’escursione, si è staccata dal gruppo perché aveva bisogno di riposare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

australia donna di 80 anni in crociera dimenticata su un8217isola muore dopo la partenza della nave la figlia una vera e propria mancanza di attenzione

© Vanityfair.it - Australia, donna di 80 anni, in crociera, dimenticata su un’isola, muore dopo la partenza della nave. La figlia: «Una vera e propria mancanza di attenzione»

