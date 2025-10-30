Australia donna di 80 anni in crociera dimenticata su un’isola muore dopo la partenza della nave La figlia | Una vera e propria mancanza di attenzione
Suzanne Rees stava partecipando alla prima tappa di una costosissima crociera di 60 giorni, partita da Cairns. Durante un’escursione, si è staccata dal gruppo perché aveva bisogno di riposare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La donna si trovava alla prima tappa di un viaggio di lusso di 60 giorni intorno all’Australia - facebook.com Vai su Facebook
La crociera riparte lasciando una donna su un’isola remota dell’Australia: 80enne trovata morta - X Vai su X
Chi è la donna abbandonata dalla nave da crociera in Australia e poi morta da sola su un’isola - Suzanne Rees, 80 anni, è morta da sola su Lizard Island, nella Grande Barriera Corallina, dopo essere stata dimenticata a terra dalla nave da crociera ... fanpage.it scrive
Australia, trovata morta anziana donna abbandonata su un'isola da nave da crociera - Leggi su Sky TG24 l'articolo Australia, trovata morta anziana donna abbandonata su un'isola da nave da crociera ... Come scrive tg24.sky.it
Donna di 80 anni lasciata su un’isola durante una crociera: ritrovata senza vita - Durante una crociera nella Grande Barriera Corallina una donna di 80 anni è stata lasciata su un’isola e trovata morta. Come scrive solovela.net