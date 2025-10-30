Australia abbandonata su un' isola da una nave da crociera | 80enne ritrovata morta
L'equipaggio sarà interrogato dalle autorità per chiarire la dinamica di quanto accaduto. La vittima si era allontanata dal gruppo durante l'escursione su un atollo della Grande Barriera Corallina. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Australia, 80enne abbandonata sull'isola deserta dalla crociera di lusso: trovata morta diverse ore dopo - L'anziana donna era alla prima tappa di un viaggio in nave di 60 giorni intorno all'Australia, che può costare fino a 80 mila dollari ... Secondo msn.com