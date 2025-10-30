Australia abbandonata su un' isola da una nave da crociera | 80enne ritrovata morta

L'equipaggio sarà interrogato dalle autorità per chiarire la dinamica di quanto accaduto. La vittima si era allontanata dal gruppo durante l'escursione su un atollo della Grande Barriera Corallina. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

australia abbandonata su un isola da una nave da crociera 80enne ritrovata morta

© Tgcom24.mediaset.it - Australia, abbandonata su un'isola da una nave da crociera: 80enne ritrovata morta

