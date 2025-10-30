Australia abbandonata dalla nave da crociera su un' isola | 80enne ritrovata morta
Abbandonata da una nave da crociera su un'isola della Grande Barriera Corallina, in Australia, un'80enne è stata poi trovata morta su quella stessa isola. Stando a quanto riportato dalla Bbc, le autorità ora stanno indagando per capire cosa sia successo. Tutto ha avuto inizio la scorsa settimana, quando la donna stava facendo una escursione a Lizard Island, 250 km a nord di Cairns, insieme ad altri passeggeri della nave da crociera Coral Adventurer. A un certo punto, però, si sarebbe allontanata dal gruppo e la nave sarebbe ripartita senza di lei salvo poi tornare diverse ore dopo, quando l'equipaggio si è accorto della scomparsa della donna. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
