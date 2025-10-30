Austin Reaves come Kobe | tiro allo scadere per far vincere i Lakers

Gazzetta.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Top 5 delle partite Nba disputate nella notte italiana tra il 29 e il 30 ottobre: al primo posto c'è il tiro allo scadere di Austin Reaves che regala ai Lakers la vittoria sul campo dei Minnesota Timberwolves. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

