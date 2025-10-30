Austin Reaves come Kobe | tiro allo scadere per far vincere i Lakers

La Top 5 delle partite Nba disputate nella notte italiana tra il 29 e il 30 ottobre: al primo posto c'è il tiro allo scadere di Austin Reaves che regala ai Lakers la vittoria sul campo dei Minnesota Timberwolves. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Austin Reaves come Kobe: tiro allo scadere per far vincere i Lakers

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

È la squadra di Austin Reaves! AUSTIN POWER #LakeShow #NBA - X Vai su X

"Un cinquantello al giorno toglie il medico di torno", era così il detto vero? Come parlavo proprio ieri mattina per Austin Reaves (e altri 41 messi sta notte), in questa NBA odierna anche giocatori di seconda o terza fascia riescono a fare numeri davvero molto i - facebook.com Vai su Facebook

Le 3 curiosità della notte che vi siete persi: Austin Reaves ne fa 51, primo ventello per Cooper Flagg, banner silenzioso per Gregg Popovich - Nelle 9 gare della nottata tra domenica 26 e lunedì 27 ottobre, spicca l'exploit da 51 punti di Austin Reaves, che trascina i Los Angeles Lakers a ... Si legge su eurosport.it

Austin Reaves, il “Signor Nessuno” che ha preso il posto di James e Doncic - Nel Draft del 2021, pronunciavi il suo nome e vedevi attorno solo facce smarrite. Da ilfattoquotidiano.it

"He probably could have retired six years ago, and people would still say the same thing" - Austin Reaves says LeBron is the best player ever to touch the basketball - Los Angeles Lakers guard Austin Reaves, like many others, grew up idolizing Kobe Bryant and his "Mamba Mentality. Da sports.yahoo.com