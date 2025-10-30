Aumento ore di Oss e ausiliari degli ospedali Cisl Fp | Pronti alla mobilitazione per le 36 ore settimanali

Agrigentonotizie.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aumento delle ore di servizio per gli Oss e gli ausiliari degli ospedali della provincia, la Cisl Fp pronta alla mobilitazione per raggiungere il traguardo delle 36 ore settimanali”. E’ quanto emerso al termine dell’assemblea convocata dal sindacato nella giornata di ieri con il personale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

