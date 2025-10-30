Aumento delle accise sul gasolio Cna preoccupata | Stangata inattesa sull' autotrasporto

In questi giorni è cresciuta la preoccupazione per l'aumento improvviso delle accise sul gasolio di 4,05 centesimi al litro, che preoccupa il mondo dell'autotrasporto. Il provvedimento ha ripreso un decreto emanato in marzo 2025 e finalizzato a riequilibrare tra loro le accise su gasolio e. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

