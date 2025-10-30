Aumentano gli sfratti | Alcuni proprietari preferiscono aprire B&B

Cresce il numero di proprietari che sfrattano gli inquilini con contratto regolare per adibire l’abitazione a B&B oppure ad appartamenti destinati a lavoratori con esigenze temporanee. "Ci sono famiglie che possono permettersi l’affitto, lo pagano regolarmente, lavorano con contratti a tempo indeterminato, ma che sono stati mandati via: siccome non trovano alloggi da affittare abbiamo alcune famiglie nel palazzo di via Costellazioni che pagano anche 850 euro al mese", riferisce l’assessora alle Politiche sociali Francesca Maletti che dà conto di un fenomeno potenzialmente pericoloso per la coesione sociale della città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Aumentano gli sfratti: "Alcuni proprietari preferiscono aprire B&B"

Approfondisci con queste news

Il sindaco di Bologna sullo sfratto scioccante in via Michelino: "Aumentano gli sfratti per finita locazione, non per morosità. E lo Stato interviene per liberare gli appartamenti ma non mette risorse l’emergenza abitativa" - Video Vai su Facebook

https://rainews.it/tgr/molise/articoli/2025/10/aumentano-gli-sfratti-in-molise-0c17b77a-25ba-497c-8918-f7cab9738c81.html?wt_mc=2.social.tw.redtgrmolise_aumentano-gli-sfratti-in-molise.&wt… Un dato superiore a regioni come Umbria, Sardegna, Basilicata - X Vai su X

Aumentano gli sfratti: "Alcuni proprietari preferiscono aprire B&B" - L’assessora Maletti riferisce di una serie di famiglie che non sanno dove andare "Ci sono nuclei che vivono in via delle Costellazioni pagando 850 euro al mese". Scrive msn.com

Confedilizia: calano gli sfratti in città nel 2024 - nella foto la presidente reggiana Annamaria Terenziani ... Scrive msn.com

Sfratti, un quarto è per fine locazione: anziani più colpiti - In 10 anni gli sfratti per finita locazione sono aumentati del 68% e ora rappresentano un quarto del totale. Scrive ilgazzettino.it