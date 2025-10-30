Aumentano gli sfratti | Alcuni proprietari preferiscono aprire B&B

Cresce il numero di proprietari che sfrattano gli inquilini con contratto regolare per adibire l’abitazione a B&B oppure ad appartamenti destinati a lavoratori con esigenze temporanee. "Ci sono famiglie che possono permettersi l’affitto, lo pagano regolarmente, lavorano con contratti a tempo indeterminato, ma che sono stati mandati via: siccome non trovano alloggi da affittare abbiamo alcune famiglie nel palazzo di via Costellazioni che pagano anche 850 euro al mese", riferisce l’assessora alle Politiche sociali Francesca Maletti che dà conto di un fenomeno potenzialmente pericoloso per la coesione sociale della città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

