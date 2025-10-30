Augsburg–Borussia Dortmund preview | probabili XI chiavi tattiche e pronostico
Il WWK Arena ospita una sfida a ritmi alti: l’ Augsburg cerca punti pesanti per stabilizzarsi in classifica, il Borussia Dortmund punta a continuità per restare agganciato alla zona altissima. Gara tradizionalmente frizzante, con tanti duelli sugli esterni e transizioni fulminee. Stato di forma (in sintesi). Augsburg: squadra verticale, aggressiva nelle seconde palle, pericolosa sui piazzati. In casa tende ad alzare il baricentro e a sporcare il palleggio avversario.. Dortmund: struttura più matura in non possesso, qualità tra le linee con Brandt e minacce costanti da MalenAdeyemi. Quando sblocca presto, gestisce meglio tempi e spazi. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
