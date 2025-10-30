Roma, 30 ottobre 2025 – Nuovo capitolo nella battaglia tra l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e l’imprenditrice Maria Rosaria Boccia. Dalle aule giudiziarie ai social, emergono nuovi reati e ulteriori filoni di indagine. L’ultimo in ordine di tempo vede Boccia accusata di interferenze illecite nella vita privata. Nel mirino della Procura di Roma è finita Boccia, in concorso con un giornalista. Non a caso nelle scorse ore il gip ha emesso un provvedimento di sequestro preventivo del file audio relativo ad una conversazione privata tra Gennaro Sangiuliano e la moglie dai profili social dell’imprenditrice e da una testata online campana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Audio Sangiuliano, Maria Rosaria Boccia indagata per interferenze illecite: file sequestrato e rimosso da sito on line