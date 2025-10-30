Audio Sangiuliano Boccia indagata per interferenze illecite | Sangiuliano teme la verità
Il gip ha disposto il sequestro preventivo del file audio relativo a una conversazione privata tra l'ex ministro Sangiuliano e la moglie dai profili social di Boccia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Luigi Manconi separa la solidarietà dovuta per l’attentato e le critiche per Ghiglia nella sede di Fratelli di Italia dalla multa comminata alla Rai per avere mandato in onda l’audio fra Sangiuliano e la moglie Federica Corsini. Perché secondo lui la sanzione era - facebook.com Vai su Facebook
La moglie di #Sangiuliano #FedericaCorsini diffida #Report: “Audio diffuso acquisito illecitamente. Io l’unica vittima” - X Vai su X
Maria Rosaria Boccia indagata per interferenze illecite, diffuse l'audio tra Sangiuliano e la moglie. «L'ex ministro teme la verità» - È il reato che la Procura di Roma contesta all'imprenditrice Maria Rosaria Boccia - Lo riporta ilmessaggero.it
Audio Sangiuliano, Boccia indagata per interferenze illecite - È il reato che la Procura di Roma contesta all'imprenditrice Maria Rosaria Boccia - Come scrive msn.com
Pompei, gli audio con l'ex ministro Sangiuliano mettono in nuovi guai Maria Rosaria Boccia - Gli audio dell'ex ministro Gennaro Sangiuliano con la moglie mettono di nuovo nei guai Maria Rosaria Boccia indagata interferenze illecite. lostrillone.tv scrive