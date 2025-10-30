Audio Sangiuliano Boccia indagata per interferenze illecite L' influencer | Temono la verità
Il gip di Roma ha disposto il sequestro preventivo del file audio relativo a una conversazione privata tra Gennaro Sangiuliano e la moglie dai profili social di Maria Rosaria Boccia e da una testata online campana. A eseguire il provvedimento, con la contestuale rimozione del file, sono stati i carabinieri del nucleo investigativo di Roma nell'ambito di una nuova inchiesta aperta dai pm di piazzale Clodio a seguito dell'esposto presentato dall'ex ministro. Nel procedimento Boccia è indagata in concorso con un giornalista della testata online per l'ipotesi di reato di interferenze illecite nella vita privata, per fatti avvenuti ad agosto. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Scopri altri approfondimenti
Luigi Manconi separa la solidarietà dovuta per l’attentato e le critiche per Ghiglia nella sede di Fratelli di Italia dalla multa comminata alla Rai per avere mandato in onda l’audio fra Sangiuliano e la moglie Federica Corsini. Perché secondo lui la sanzione era - facebook.com Vai su Facebook
La moglie di #Sangiuliano #FedericaCorsini diffida #Report: “Audio diffuso acquisito illecitamente. Io l’unica vittima” - X Vai su X
Audio Sangiuliano, Boccia indagata per interferenze illecite. L'influencer: "Temono la verità" - Il gip di Roma ha disposto il sequestro preventivo del file audio relativo a una conversazione privata tra Gennaro Sangiuliano e la moglie dai ... Lo riporta iltempo.it
Maria Rosaria Boccia indagata per interferenze illecite, diffuse l'audio tra Sangiuliano e la moglie - È il reato che la Procura di Roma contesta all'imprenditrice Maria Rosaria Boccia - Da msn.com
Audio Sangiuliano,Boccia indagata interferenze illecite - È il reato che la Procura di Roma contesta all'imprenditrice Maria Rosaria Boccia - Segnala ansa.it