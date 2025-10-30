Audio Sangiuliano Boccia indagata per interferenze illecite L' influencer | Temono la verità

Iltempo.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gip di Roma ha disposto il sequestro preventivo del file audio relativo a una conversazione privata tra Gennaro Sangiuliano e la moglie dai profili social di Maria Rosaria Boccia e da una testata online campana. A eseguire il provvedimento, con la contestuale rimozione del file, sono stati i carabinieri del nucleo investigativo di Roma nell'ambito di una nuova inchiesta aperta dai pm di piazzale Clodio a seguito dell'esposto presentato dall'ex ministro. Nel procedimento Boccia è indagata in concorso con un giornalista della testata online per l'ipotesi di reato di interferenze illecite nella vita privata, per fatti avvenuti ad agosto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Audio Sangiuliano, Boccia indagata per interferenze illecite. L'influencer: "Temono la verità"

