Audio di Sangiuliano e la moglie Maria Rosaria Boccia indagata per interferenze illecite | sequestrato e rimosso il file

Ilfattoquotidiano.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Roma contesta il reato di interferenze illecite nella vita privata a Maria Rosaria Boccia, l’imprenditrice di Pompei finita al centro della vicenda che ha portato alle dimissioni di Gennaro Sangiuliano da ministro della Cultura. Il gip di Roma ha così disposto il sequestro preventivo del file audio relativo a una conversazione privata tra Gennaro Sangiuliano e la moglie dai profili social di Boccia e da una testata online campana. A eseguire il provvedimento, con la contestuale rimozione del file, sono stati i carabinieri del nucleo investigativo di Roma nell’ambito di una nuova inchiesta aperta dai pm di piazzale Clodio a seguito dell’esposto presentato dall’ex ministro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

