Attraverso l' Ottocento alla Ricci Oddi un percorso storico-artistico con Lucia Pini

Ilpiacenza.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da giovedì 6 novembre alla Galleria d'arte moderna Ricci Oddi al via "Attraverso l'Ottocento", un percorso storico-artistico in dieci tappe in compagnia della direttrice Lucia Pini. . 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

