Attività guidate da donne i comuni piacentini con incidenza più alta in collina e montagna | i top dieci
Attività guidate da donne, i comuni piacentini con l’incidenza più alta sono in collina e montagna. In esame i dati relativi al terzo trimestre 2025, elaborati dalla Camera di Commercio dell’Emilia, insieme all’andamento delle imprese femminili in provincia di Piacenza. LA CLASSIFICA - Le analisi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Approfondisci con queste news
SPECIALE NATALE 2025 A DUBAI Festeggia un Natale indimenticabile nella città delle meraviglie ? Dubai – 6 notti ? Partenza da Roma il 21 dicembre Inclusi: 2 cene + 1 pranzo 4 attività guidate con guida in lingua italiana Hotel Turisti - facebook.com Vai su Facebook
Attività guidate da donne, i comuni piacentini con incidenza più alta in collina e montagna: i top dieci - Distribuzione delle imprese femminili sul territorio provinciale nel terzo trimestre 2025, le quote presenti rispetto al totale delle aziende attive nella classifica della Camera di Commercio dell’Emi ... Scrive ilpiacenza.it