attesissimi musical e tanti show sul palco del teatro europauditorium

Il Teatro EuropAuditorium festeggia 50 anni di emozioni a Bologna con un programma ricco di danza, musical, concerti e comicità. Il 2025 segna per Marco Masini 35 anni di carriera. Per celebrare questo traguardo, l'amato cantautore porterà in tour Ci vorrebbe ancora il mare, in scena al Teatro EuropAuditorium il 3 novembre 2025. In scaletta i suoi successi più amati – da Perché lo fai a L'uomo volante – e brani tratti dal nuovo album 10 Amori. Edoardo Bennato, ribelle e pirata del rock, sarà in concerto con Sono solo canzonette 2025 il 16 novembre (la data del 17 è stata posticipata al 15 febbraio 2026 ).

