Attenzione | se hai gmail leggi questo adesso 180 milioni di account a rischio

Game-experience.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo allarme di sicurezza informatica, ora anche la tua email è a rischio. Milioni di utenti in allarme.  Numerosi utenti Gmail stanno vivendo giorni di grande preoccupazione, sono ben  180 milioni gli account compromessi e innumerevoli i dati potenzialmente esposti a rischi di sicurezza. Si tratta di una violazione di grande portata che non può non generare agitazione tra gli utenti del noto servizio di posta elettronica, considerando il fatto che gli account Google sono utilizzati sia per gestire attività personali e professionali,a archiviare documenti e perfino accedere ai propri profili social. 🔗 Leggi su Game-experience.it

