Attenzione all’Ai nella pubblica amministrazione | si rischia di non affrontare i problemi strutturali

Nel dibattito sulla trasformazione digitale della pubblica amministrazione, l' intelligenza artificiale sembra essere diventata la nuova parola magica. Se ne parla come della soluzione capace di rendere lo Stato più efficiente, di ridurre tempi e costi, di migliorare la qualità dei servizi e di restituire al cittadino un rapporto più semplice e trasparente con le istituzioni. Tuttavia, dietro l'entusiasmo crescente, si nasconde un rischio concreto: quello di trasformare l'IA nell'ennesima moda tecnologica, un'etichetta di modernità che non affronta i problemi strutturali della burocrazia ma li maschera, alimentando illusioni più che cambiamenti reali.

