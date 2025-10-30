Attacco degli Usa nel Pacifico | il Pentagono colpisce una nave che trasportava droga e scatena i timori di Maduro per una possibile invasione del Venezuela

Gli Stati Uniti hanno annunciato un nuovo attacco contro una nave sospettata di essere coinvolta nel traffico di droga nell’Oceano Pacifico orientale, non lontano dalle coste del Venezuela. L’operazione, condotta in acque internazionali, ha provocato la morte di quattro persone che il Pentagono ha definito “narco-terroristi”. Si tratta dell’ennesimo raid nell’ambito della controversa campagna antidroga lanciata dall’amministrazione Trump, che negli ultimi mesi ha causato almeno 62 vittime. “Questa nave era nota ai nostri servizi di intelligence per essere coinvolta nel traffico illecito di stupefacenti”, ha dichiarato il segretario alla Difesa americano Pete Hegseth su X, sottolineando che “l’attacco è stato condotto nel pieno rispetto del diritto internazionale”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

