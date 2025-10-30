Attacco degli Usa nel Pacifico | il Pentagono colpisce una nave che trasportava droga e scatena i timori di Maduro per una possibile invasione del Venezuela
Gli Stati Uniti hanno annunciato un nuovo attacco contro una nave sospettata di essere coinvolta nel traffico di droga nell’Oceano Pacifico orientale, non lontano dalle coste del Venezuela. L’operazione, condotta in acque internazionali, ha provocato la morte di quattro persone che il Pentagono ha definito “narco-terroristi”. Si tratta dell’ennesimo raid nell’ambito della controversa campagna antidroga lanciata dall’amministrazione Trump, che negli ultimi mesi ha causato almeno 62 vittime. “Questa nave era nota ai nostri servizi di intelligence per essere coinvolta nel traffico illecito di stupefacenti”, ha dichiarato il segretario alla Difesa americano Pete Hegseth su X, sottolineando che “l’attacco è stato condotto nel pieno rispetto del diritto internazionale”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Pentagono, nuovo attacco contro "nave droga" nel Pacifico #hegseth #pentagono #navedroga #30ottobre - X Vai su X
#Usa Il #Pentagono ha annunciato 3 nuovi raid contro 4 navi sospettate di trasportare droga nell'Oceano Pacifico. Morte 14 persone. #Hegseth "Questi narcoterroristi hanno ucciso più americani di Al-Qaeda. Saranno trattati nello stesso modo: li rintraccerem - facebook.com Vai su Facebook
Usa, nuovo attacco a navi droga:4 morti - L'annuncio del Segretario alla Difesa Hegseth arriva il giorno dopo un altro raid americano nel quale sono morte 14 persone. Lo riporta rainews.it
Pentagono, nuovo attacco contro 'nave della droga' nel Pacifico - Il Pentagono ha annunciato che quattro persone sono state uccise in un nuovo attacco a una presunta nave della droga nel Pacifico. Segnala ansa.it
Stati Uniti, nuovi raid contro le navi della droga nell'Oceano Pacifico: 14 morti - Il Pentagono ha dichiarato di aver effettuato tre nuovi raid contro alemno quattro navi sospettate di trasportare ... Scrive ilmessaggero.it